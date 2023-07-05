Россия продолжает вербовать заключенных для войны в Украине

Уже давно стало известно, что Кремль использует заключенных для призыва в ряды своих вооруженных сил. По правде говоря, российская армия состоит из такой “сборной солянки”, что кроме как “орками”, как стало принято обзывать этих людей даже за пределами Украины, назвать их по другому не получается.

Основательница некоммерческой организации России «Русь сидящая» Ольга Романов отмечает, что в каждой российской области до Уральских гор, вербуют заключенных для участия в войне в Украине. При этом нет никаких приоритетов по статьям – будь это вор, мошенник, убийца, насильник, маньяк – предложение “искупить свою вину кровью” поступает на равных условиях для всех.

Заключенным обещают простить весь срок, если они будут воевать на протяжении шести месяцев. Романова пересказала слова одного из осужденных, который сообщил, что к ним “на зону приезжал лично Пригожин, который пообещал собственноручно отнести ходатайство о помиловании Путину за каждого из них, после выполнения условия военного контракта”.

Романова подчеркивает, что нет ни закона, ни приказа, ни каких либо предпосылок для того, что слова Пригожина (или человека, который выдавал себя за него, ведь нет ни единой фотографии, которая бы подтвердила, что он приезжал на зону) стали реальностью. А если вспомнить, какое отношение у российских командиров к личному составу регулярной армии, то легко сообразить, что отношение к осужденным на поле боя будет еще хуже, чем к мобилизованным боевикам Донбасса. Как и в лучших советских традициях, за спинами у этих людей идут заградотряды вагнеровцев. Не исключено, что такое пушечное мясо могут использовать даже для разминирования полей, тупо отправляя людей по заминированным участкам.

Россия – варварская страна, которая в полной мере заслуживает быть огражденной железным занавесом, причем, как в прямом, так и переносном смысле до тех пор, пока там не смениться власть. Однако, как показывает история, от момента создания Московского царства и до наших дней, в этом государственном образовании не было ни единого правителя, который стремился к мирному сосуществования с соседями и не желал бы захватить новые земли, параллельно превращая свой народ в рабов.