Россия причастна к разгону протестов в Беларуси

Российские военные принимают непосредственное участие в разгонах протестующих, так считает экс-посол Украины в РБ Роман Бессмертный.
Очередные столкновения между силовиками и протестующими произошли накануне. Особенно масштабными они были в столице Беларуси - Минске. Погиб один человек. Это подтвердили в Министерстве внутренних дел. Мужчина якобы пытался бросить гранату в правоохранителей, но она взорвалась у него в руках.
Людей, которые недовольны результатами президентских выборов, силовики разгоняли, в частности, слезоточивым газом и резиновыми пулями. Бессмертный уверен, что без России здесь не обошлось.
К слову, выйти на улицы российские военные могут законно. Шесть лет назад Россия и Беларусь подписали соответствующее соглашение.
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