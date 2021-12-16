Россия причастна к разгону протестов в Беларуси

20:32 11 Август Киев, Украина

Российские военные принимают непосредственное участие в разгонах протестующих, так считает экс-посол Украины в РБ Роман Бессмертный. 

Очередные столкновения между силовиками и протестующими произошли накануне. Особенно масштабными они были в столице Беларуси - Минске. Погиб один человек. Это подтвердили в Министерстве внутренних дел. Мужчина якобы пытался бросить гранату в правоохранителей, но она взорвалась у него в руках.

Людей, которые недовольны результатами президентских выборов, силовики разгоняли, в частности, слезоточивым газом и резиновыми пулями. Бессмертный уверен, что без России здесь не обошлось.
"Напомню, что в Беларуси сегодня присутствуют военные объекты России. Не сомневаюсь, что российский спецназ тоже разгонял нынешний протест. Такого количества ОМОНа, который мы видели в 33 городах, в Беларуси никогда не было. Местами силовиков было больше, чем гражданских", - говорит Бессмертный.
К слову, выйти на улицы российские военные могут законно. Шесть лет назад Россия и Беларусь подписали соответствующее соглашение.
"Военизированные силы могут использовать в случае необходимости для охраны границ и общественного порядка. Главное, чтобы Лукашенко сейчас не обратился к Путину, как это сделал Янукович в 2014 году. Иначе военного конфликта не избежать", - подчеркнул дипломат.