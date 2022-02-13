Россия повально сажает в тюрьму крымских татар

Зекирьи Муратов и Вадим Бектемиров, 11 февраля, в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону были осуждены на 11 лет и 6 месяцев и на 11 лет соответственно. Их обоих обвинили в участии в запрещенной на территории Российской Федерации «Хизб ут-Тахрир». Муратов и Бектемиров выступали за территориальную целостность Украины и не признавали аннексии Крыма. Адвокаты осужденных заявляют, что дело полностью сфабриковано. Более того, они это доказали суду: “Это был абсолютно необоснованный приговор. Мы доказали, что это была провокация ФСБ, что все свидетели - это агенты ФСБ, которые кочуют из одного уголовного дела в другое. Всё это было доведено до суда, но решение судом принято”, - рассказал Эмиль Кубердинов, адвокат Вадима Бектемирова. Оба адвоката будут подавать апелляции в Верховный суд РФ, на основании решения ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека).

То, как Россия относится к коренным жителям полуострова Крым, напоминает геноцид крымских татар во времена Сталина, когда их вывозили поездами в Сибирь на работы в ГУЛАГ. Очевидно, что нынешнее правительство Кремля не далеко ушло от методов правления сталинского режима.