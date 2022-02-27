Россия потеряла 1,587 трлн долларов

По информации журналистов украинского марафона новостей, один день войны с Украиной обходится России в 529 млрд долларов. Это значит, что за три дня войны против Украины, Путин лишился 1,587 трлн долларов безрезультатно. Немыслимое количество ракет было выпущено по городам Украины. Сотни единиц техники уничтожено. Тысячи россиян больше не вернуться домой. Однако жизнь людей Путиным не оцениваются в денежном эквиваленте. Для российского оккупанта, это всего лишь куклы, которые одеваются в обмундирование, берут оружие, которое и стоит денег.

Тем не менее, Путин убивает людей, используя несколько годовых бюджетов своей страны. Те деньги, которые он награбил за все время своего правления, он тратит на войну. В то время, когда россияне сталкиваются с тотальной нищетой, нехваткой денег на банальные предметы быта, продукты, коммунальные услуги, Путин решил выстрелять за три дня двадцатилетний труд россиян.

В тоже время, это свидетельствует о том, что деньги заканчиваются. Брать их неоткуда, так как мир наложил на Россию санкции беспрецедентного масштаба. Полная изоляция этой страны поставит российский народ “на колени”. Когда же они встанут и заявят о том, что их такая жизнь не устраивает?