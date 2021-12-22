Россия пользуется энергоресурсами для шантажа

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в блоге для Европейской службы внешних связей, что Россия использует поставку энергоресурсов в Европу в качестве политического давления на ЕС.

С лета 2021 года, цена на газ от российского «Газпрова» выросли на 300%. Кроме того, Россия сократила поставки голубого топлива в страны Европы. В первую очередь это связано с необходимостью для Кремля сертификации «Северного потока-2», что не является приоритетом для Европейской комиссии. Запуск нового газопровода не должен быть реализован еще, как минимум, ближайшие полгода.

Кроме того, Боррель также считает, что напряжение на границе с Украиной также может являться частью российского шантажа с целью манипуляции Европейской комиссией. В частности Верховный представитель ЕС отметил: “Настал момент проявить твердость и единство, чтобы предотвратить возможные дальнейшие шаги России. Мы знаем, что одних слов и заявлений недостаточно, чтобы изменить расчет российского руководства. И поэтому так важно, чтобы лидеры ЕС решили продлить существующие экономические санкции и предупредили, что любые действия Российской Федерации против Украины будут иметь тяжелые последствия”.

Тот факт, что кроме шантажа, Россия больше не способна на другие действия говорит о слабости путинского режима во внешней политике. Поэтому, ЕС сообща с Америкой не должны идти на какие-либо уступки и продолжать вводить санкции против страны агрессора.