Россия перестала соблюдать Минские договоренности

“Россия сегодня уже официально, и это впервые, сняла с себя, скажем так, все обязательства по Минским соглашениям. Сегодня господин Грызлов, руководитель российской делегации в ТКГ заявил, что Россия не является стороной конфликта, что стороной конфликта является ОРДЛО и Украина. Фактически РФ оставила для себя единственную функцию — принуждать Украину вести прямой диалог, как они говорят, с Донецком и Луганском. Хотя такой нормы нет ни в одном Минском документе”, - объяснил свою позицию Сергей Гармаш, по поводу несоблюдения России Минских договоренностей.

В Кремле отказались принять Международный Комитет Красного Креста в Макеевке, для расследования убийства Руслана Макарца, который участвовал в программе обмена пленными. Также, Россия отказалась комментировать указ Владимира Путина о поставке товаров из временно оккупированных областей на российский рынок, что также противоречит Минским договоренностям.

Видимо, РФ лишилась терпения и больше не собирается изображать из себя “посредника” между Украиной и так называемой администрацией временно оккупированных территорий Донбасса. Не исключено, что Путин хочет начать более сильную кампанию по оказанию давления на Украину, чтобы Киев начал переговоры с российскими ставленниками в ОРДЛО. Это знак того, что РФ начала сдавать позиции и утопать в собственной лжи, которая вскоре вылезет наружу как “гнойный нарыв”. Возможно, официальные лица Кремля в ближайшем будущем признают себя второй стороной конфликта, что, несомненно, станет переломным моментом в процессе деокупации Донбасса.