Россия переходит в оборону

Шойгу заявил, что замедление наступления российских войск происходит сознательно: “Мы сознательно замедлили темпы наступления, чтобы избежать жертв среди местного населения”. К цинизму и откровенно “тупым” заявлениям со стороны РФ уже, пожалуй, все привыкли. Лишь слепой мог не заметить, как агрессор использует тактику террора, ежедневно нанося удары по гражданской инфраструктуре украинских городов и сел. Такая же тактика применялась в Афганистане, Чечне, Грузии, Сирии и Ливии. Причина, по которой большинство лидеров цивилизованных стран до сих пор не признали Россию страной-спонсором терроризма остается сугубо политической.

По настоящему же, анализируя события на поле боя, а также провальную кампанию по скрытой мобилизации в России, становится понятно, что силы украинских защитников постепенно склоняют чашу весов в свою пользу. Доведя численность войск до 700 тыс. человек, продолжая получать западное вооружение, Украина начала реализовывать успешные контрнаступления. Используя РСЗО типа MLRS, ВСУ уничтожили и продолжают уничтожать склады и командные пункты в тылу врага, что и привело к остановке наступления.

Низкий моральный дух оккупантов, нарушение снабжения, атаки в Крыму и в глубоком тылу, работа диверсантов, постоянное пополнение свежими силами – все это привело к переходу агрессора в оборону. Вероятно, новых “жестов доброй воли не будет”, так как любое отступление уже захваченных территорий, станет равносильно началу поражения российской армии. Однако “целенаправленное отступление”, вроде “целенаправленного замедления наступления”, о котором сообщил Шойгу, можно ожидать. В Кремле будут лгать до самого конца – конца существования путинского режима, а возможно и дальше. Хорошо, что ждать осталось не долго.