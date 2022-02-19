Россия отводит войска – деэскалация или обманный маневр?

Представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что “российские подразделения возвращаются в места дислокации и что учения прошли согласно плану”. После слов Конашенко, пресс-секретарь МИД Мария Захарова написала: “15 февраля войдет в историю, как день провала западной пропаганды войны. Посрамлены и уничтожены без единого выстрела”. Слова российских представителей об отводе войск подкрепились видео на федеральном медиа-ресурсе «РИА Новости».

В тоже время, американские разведчики подтверждают большое скопление вооруженных сил РФ на границе Украины, а госсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что “Кремль постоянно перемещает войск”, а значит, слова Конашева ничего не стоят.

Означает ли то, что началась деэскалация на украинских границах, после, якобы, “отвода российских войск в связи с окончанием учений”? Вероятно, что нет, ведь в Кремле по-прежнему не хотят начинать дипломатический путь разрешения конфликта, а значит, заявления российских представителей может быть всего лишь отвлекающим маневром, перед дальнейшей серией провокаций и ультиматумов Путина.