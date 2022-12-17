Россия отправит на фронт всех россиян

17:06 17 декабря Киев, Украина

Сразу стоит отметить, что после слов Путина о “завершении мобилизации”, соответствующего указа не последовало. То есть, это лишь слова, которые необходимы для внушения доверчивым россиянам чувства мнимой безопасности. Повестки продолжают приходить, а военкоматы в РФ не знали дней лучше.

Уже сейчас говориться, что с января 2023 года, мобилизация в России возобновится с новой силой. Если армия агрессора на протяжении последних нескольких месяцев, испытывала серьезнейшие проблемы с амуницией, то, что будет дальше, догадаться не сложно. Вероятно – атаки в штыковую, как “деды воевали” и приказы вроде “хочешь стрелять из автомата – забери у павшего товарища”.

Повестки, повестки и еще раз повестки станут главным “подарком” государства для россиян в будущем году, а гробовщики и изготовители черных пластиковых пакетов, смогут войти в “близкий круг Путина”, ведь их состояния взлетят до уровня «Газпрома».