Россия остается варварской страной

В феврале 2021 года, в Белгороде судили человека, совершавшего крупный сбыт наркотических средств. Им оказался мужчина, который ранее был женщиной. Свою вину он признал, рассказал, что ему нужны были деньги, чтобы помочь родным и оплатить дорогие операции по смене пола. Свердловский районный суд Белгорода осудил мужчину на три года в мужскую колонию общего режима.

Спустя почти год, прокуратура потребовала изменить место исполнения наказания с мужской на женскую колонию, обратившись в областной Воронежский суд, который удовлетворил их ходатайство. Проблема также заключается в том, что ЗАГС и врачи, работавшие над коррекцией пола мужчины, признали и подтвердили смену пола, имени и фамилии. То есть, женщины, которая ранее существовала - больше нет. Вместо нее живет мужчина, личность которого официально признало государство.

Мужчина говорил о том, что с детства испытывал проблемы психологического и социального характера из-за поставленного ему диагноза – “транссексуализм”. Решение прокуратуры нарушает права человека, так как, по сути, меняет его пол в обратную сторону. Вероятно, эти действия связаны с внесением изменений в Конституцию РФ в 2020 году. Россия возвращается к истокам средневекового государства.