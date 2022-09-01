Россия перекидывает в оккупированный Крым свою тяжелую военную технику

14:37 27 августа Киев, Украина

«Похоже, кацапы решили полностью умножить свою армию на 0. кацапия перекидывает в оккупированный Крым новую партию тяжелой военной техники. Она была замечена у крымского моста», - говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

В колонне была замечена следующая техника: танки Т-72 и Т-80; 152-мм и 122-мм 2С19 Мста-С и Гвоздика; боевые машины пехоты, грузовика, в том числе на базе ракетных тягачей, цистерны с топливом; инженерно-саперные машины.

Как сообщалось, по информации постоянной представительницы Президента Украины в АР Крым Тамилы Ташевой, срочников в Крыму заставляют воевать против Украины, несмотря на обещания не отправлять их на фронт. С ними подписывают контракты по принуждению или вообще оформляют документы «задним числом» после гибели срочника.

Морги и больницы в Крыму заполнены захватчиками, поскольку убитых и раненых на юге Украины военных России свозят на оккупированный полуостров.