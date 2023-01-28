Россия окажется в нищете из-за сумасшедшего диктатора

11:17 28 января Киев, Украина

Профессор Гарвардского института Кеннет Рогофф, министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек и первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис поддерживают идею, что санкции с России не надо снимать даже после окончания войны. Они считают, что “нищета в России должна достичь ужасающих масштабов”. Кроме вышеперечисленных, есть отдельный лагерь на Западе разделяющий их позицию. Такими методами, эксперты хотят достичь одной единственной цели – сменить власть в Кремле.

Уже сейчас заметны изменения в России, связанные с наложенными на нее санкциями. Средняя инфляция за год достигла почти 12%, а некоторые товары подорожали в 2-3 раза. При этом, фактическая цена рубля упала, а зарплаты остались практически на прежних уровнях. Кроме того, отмечается дефицит качественных западных товаров и замена их более дешевыми китайскими.

Тем не менее, как показало время, санкции должны спровоцировать сместить Путина не простых россиян, а скорее, его приближенных и владельцев большого бизнеса. По данным международных издательств, российские олигархи за прошедший год потеряли миллиарды. Но хуже всего для них это то, что они не смогут восстановить свое состояние, пока продолжается война и действуют экономические ограничения. Более того, война требует все больших денежных вложений и вскоре Кремль, вероятно, начнет изымать львиную долю прибыли у большого и среднего бизнеса.

И если простым россиянам можно по телевизору объяснить, что “во всем виноваты бандеравцы и сатанисты, гойда”, то вот олигархи прекрасно понимают, что единственным корнем их обнищания является Путин и как только он “закончится”, можно будет искать пути искупления. С этой точки зрения, тактика Рогоффа и других представителей запада, поддерживающих поддержку санкций вплоть до “тотального обнищания россиян”, представляется более чем логичной.