Россия обсуждает применение ядерного оружия в Украине

20:03 12 ноября Киев, Украина

Сперва необходимо сделать акцент на том, что россияне лишь обсуждали такой сценарий. В сообщении не сказано, что нанесение ядерного удара было главным предметом их разговора или, что они обсуждали это всерьез. Да, вероятно, высшее военное руководство агрессора могло обсуждать дальнейшее развитие событий, после использования ядерного оружия, но в гипотетической форме.

Естественно, террорист, имеющий атомную бомбу, невзирая на его слова об ее не применении, бесконечно будет вызывать тревогу и опасения по этому поводу. В тоже время, по данным все той же разведки США, нет никаких признаков подготовки Кремлем ядерного удара по Украине.

Скорее всего, появление такого рода информации в информационном пространстве Америки связано с внутренней борьбой республиканцев и демократов, где одни делают акцент на возобновлении переговоров, в связи с вероятным ядерным ударом России, а другие отрицают возможность заключения мира с Путиным.

К сожалению, ядерный шантаж Кремля все же находит свою аудиторию за океаном. В тоже время, реальное использование оружия массового поражения по-прежнему остается на низком уровне.