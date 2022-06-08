Россия обстреливает Донецк и обвиняет Украину

После того, как стало известно о передаче Западом дальнобойных систем артиллерии и РСЗО, жилые кварталы Донецка подверглись обстрелам, а пропагандисты в один голос “запели” об атаке ВСУ по городу. При этом, сами жители оккупированного города не верят рассказам рашистов. Они собственными глазами видят, как оккупанты стреляют из минометов с одного района Донецка в другой.

Рашисты прибегают к излюбленной тактике своего лидера, взятой на вооружение еще с 90-х, когда путем спецоперации ФСБ, в российских городах прошел ряд терактов, в которых обвинили чеченцев и агрессор ввел в Чечню свои войска. Так и теперь, оккупанты целенаправленно обстреливают захваченные территории, чтобы настроить местное население против Украины и чем больше людей при этом погибнет, тем для них лучше. Однако они не учли, что украинцы это не россияне и их не так просто обмануть.