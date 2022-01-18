Россия не желает заканчивать войну

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил о том, что Россия в любой момент могла бы отвести войска от границ с Украиной, если бы выбрала путь деэскалации. Так он прокомментировал прошедшее заседание НАТО-Россия, состоявшееся в среду, 12 января.

Кроме того, Прайс добавил: “Вместе Соединенные Штаты и наши союзники по НАТО ясно дали понять, что мы не позволим никому прекратить так называемую политику открытых дверей НАТО, которая всегда была центральной в Альянсе с момента его основания. Если сохранится статус-кво, мы продолжим дипломатические контакты и диалог с Россией. Но мы четко понимаем, что дипломатия и диалог могут принести результаты только в том случае, если они будут проходить в условиях деэскалации ситуации вокруг Украины”.

В США начали понимать, что разговоры не в силах заставить Путина пойти на деэскалацию. В тоже время, будучи демократической страной, Америка дает последнюю возможность Кремлю принять мирное решение и отвести войска от границы с Украиной. В том случае, если военные и дальше продолжат там находиться, не исключено, что Запад вновь введет санкции против России и на этот раз серьезнее, чем раньше.