Россия не вторгалась в Украину - Лавров

В своем интервью для "BBC", Лавров заявил, что “Россия не нападала на Украину”. “Начало специальной военной операции в Украине” он объяснил тем, что “не осталось иного способа объяснить Западу, что втягивать Украину в НАТО – преступление”.

В двух его предложения сразу три нелепейших утверждения. Первое – Украина, как суверенное государство, сама приняла решение присоединиться к НАТО, еще в далеком 2004 году. Почему-то раньше, главу МИД РФ, как и всю остальную Россию мало беспокоил этот вопрос. Второе – “не оставалось иного способа”. Странно это слышать от дипломата с почти 50-и летним стажем работы, у которого главной задачей стоит поиск дипломатических путей решение сложных геополитических задач. Третье утверждение и самое главное, полностью дискредитирует самого Лаврова, опуская его на уровень подзаборного алкоголика, который кроме водки, питается пропагандой из телевизора. При этом, в своем же высказывании он лично подтверждает факт нападения – “не осталось иного способа”, кроме как что? “Не нападать на Украину”? Введение войск на территорию другого государства, с последующим уничтожением граждан страны, инфраструктуры городов с непосредственным использованием оружия считается нападением в любом смысле этого слова.

“Россия не белая и пушистая. Россия такая, какая она есть, и мы не стыдимся показывать себя такими, какие мы есть” – подытожил Лавров. То есть, агрессор вовсе не должен “обижаться” на то, что весь мир считает их гнусными лжецами и оккупантами, развязавшими в 2014 году никем не спровоцированную войну, а в 2022 году, начав полномасштабное вторжение для удовлетворения амбиций Кремля. Ведь Россия – “такая, какая она есть”. Для чего тогда Лавров заявляет, что агрессор не вторгался в Украину, если рашисты, по его словам, “не белы и пушисты”? Примечательно, что здесь, глава МИД РФ опровергает прямую речь Путина, сказанную им полтора года назад: “По сравнению с ними (с Западом), мы белые и пушистые”. Маразм, биполярное расстройство, маниакальная шизофрения – только поставив такие диагнозы старым политикам России, можно объяснить их официальные высказывания.