Россия не собирается делить Сирию с Западом

Дмитрий Полянский, первый зампостпреда России при Организации Совбеза ООН, на заседании организации потребовал полного вывода иностранных военных сил с территории Сирии. Очевидно, что Полянский не имел в виду войска РФ, а также ЧВК Вагнера, по-прежнему прибывающими в ближневосточной стране. Об этом свидетельствуют его слова о “некомпетентности войск США, которые поощряют “правильных” террористов”, по всей видимости, намекая, что американцы снабжают игиловцев оружием для борьбы против Асада и русских.

Очевидно, что Путину необходимо убрать конкурентов на добычу нефти в Сирии и “сотрудничать” с Асадом единолично, поддерживая его диктаторский режим. Российскаи военные, ВВС и ЧВК проводят боевые действия с террористами лишь в тех местах, где есть месторождения природных ископаемых, нефтеперерабатывающие заводы. На проблемы страны им плевать, ровным счетом, как и на террористов, с которыми Россия ведет борьбу с целью отвести глаза от реальной своей деятельности в Сирии.