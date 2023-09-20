16:51 16 сентября Киев, Украина

Как пишет «Newsweek», Россия продавала нефть в Индию за рупии, которые не являются свободно конвертируемой валютой и подлежат жесткому регулированию со стороны местного правительства. Ни обменять рупии на доллары или евро, ни вывести их за границу невозможно. А купить в самой Индии за эти деньги особо нечего. В итоге почти вся выручка от продажи российской нефти в Индию там же и осталась. Сейчас российские власти думают, куда в пределах Индии эти деньги можно инвестировать.

Путин опять всех переиграл? Или снова сам себя? Примечательно, что все попытки агрессора уклонится от санкций, вводить какие-то новшества в экономику заканчиваются фиаско. Очевидно, что единственной страной, которая получила выгоду от российской нефти в данном случае, является Индия. Фактически, страна не просто получила скидку на энергоноситель из России, она получила ее бесплатно.

Интересно, что подобная ситуация обстоит с Китаем, с одним лишь исключением. Кремль добровольно отказался забирать деньги из поднебесной с продажи углеводородов, позволив компаниям вроде «Газпрома» оставлять всю выручку за границей.