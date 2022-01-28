Россия не сформировала ударной группы для нападения

Министр обороны Украины Алексей Резников высказался по поводу возможного вторжения России: “Сегодня сухопутный наземный компонент - 109 тыс. российских военных вдоль границ и возле админграницы с Крымом. Если добавить морскую компоненту и авиационную компоненту, то будет чуть больше. Но могу совершенно уверенно сказать, что по состоянию на сегодняшний день ударной группировки, которая могла бы совершить вторжение, нет”.

Заявление Резникова основывается на разведданных, подобных тем, которые дали миру основание полагать, что Россия начнет полномасштабную войну против Украины. На сегодняшний день глупо отрицать, что на границе нет российских войск. Однако говорить о том, что Путин действительно отдаст приказ однозначно нельзя.

Множество факторов указывает на то, что для России эта война крайне не выгодна. Более того, если разведданные о численности войск РФ верны, то их не хватит для того, чтобы завоевать хотя бы часть украинской земли.

Информация о войне, для большинства СМИ, является “хайповой”, то есть служит для привлечения внимания пользователей. В тоже время, она также нагнетает военную обстановку и панику среди мирного населения Украины, что, без сомнений, действует в интересах российского государства. Следует доверять лишь подтвержденной информации, основанной на фактах. Строить догадки, уезжать из страны, выводить накопления с банков, поддаваясь панике - не следует, так как этого и добивается враг. Ослабить Украину перед будущими политическими выпадами.