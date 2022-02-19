Россия не признает международных договоров

Брестский мир – мирный договор, подписанный в 1918 году. Согласно ему, Россия обязывалась признать Украинскую народную республику независимым государством, не претендовать на территории современных стран Балтии и части современной Белоруссии.

Один из главных идеологов путинской администрации, а также один из “архитекторов” сепаратистских образований на Донбассе, Владислав Сурков заявил, что современная Россия “не может находиться” в границах установленных Брестским миром. Это говорит о том, что Путин, по всей видимости, продолжит войну против Запада. Какой она будет – отдельный вопрос. Однако, противостояние при его жизни, не закончится никогда.

В тоже время, непризнание и нарушение международных договоренностей вошло в привычку у России. Назревает резонный вопрос: каких гарантий безопасности хочет добиться Путин от НАТО, если сам не выполняет никаких обещаний? Бандитская манера правления не должна быть присуща главе государства. Именно из-за нарушения международных правил, под которыми Россия подписывалась в прошлом и которые добровольно приняла, страна оказалась под санкциями и стала “изгоем” для всего цивилизованного мира.