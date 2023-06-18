Россия не может мобилизовать население

17:03 17 июня Киев, Украина

Почти вся российская военная пропаганда базируется на «Великой Отечественной войне». Российские пропагандисты постоянно смешивают нарратив той войны с сегодняшней войной, пытаясь мобилизовать собственное население, обелить действия России и повлиять на общественное мнение в других странах.

При этом, даже самые отъявленные маргиналы из зомбированного населения агрессора, в большинстве своем, “воюют” на диванах с телевизором и в комментариях соцсетей, однако не идут на фронт. Более того, ситуация не изменилась и после сообщений о регулярных рейдах РДК и легиона «Свобода Россия» на признанную территорию РФ.

Бесконечные попытки убедить россиян в том, что Путин начал вторжение в Украину из-за “угроз безопасности России” повторяются, по всей видимости, лично для диктатора и его окружения, так как даже они не верят в то, что говорят.