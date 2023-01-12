Россия направляет все деньги на войну

08:46 12 января Киев, Украина

На Россию не действуют санкции? Как же. Тогда для чего выпускать облигации федерального займа свыше нормы в 3 раза, а теперь еще изымать у госкомпаний их чистую прибыль. В середине декабря премьер-министром Мишустиным был разработан документ, согласно которому у предприятий связанных с угледобычей и производством удобрений должны будут единоразово забрать 50% прибыли на военные расходы. Кроме того, было принято решение урезать расходы на социальную сферу – медицину и образование.

Все деньги на войну. А денег уже не хватает. Санкции, нефтяное эмбарго, отказ от российского газа и драгоценных металлов. А ведь это не полный спектр возможностей Запада и в дальнейшем, рано или поздно, Россия перестанет получать деньги за торговлю с Европой в принципе. Интересно, чем тогда Путин будет рассчитываться с Ираном за поставки дронов и ракет? Землей, как с Китаем? Или, может быть, в ход пойдет злополучное “ядерное наследие” СССР?

По поводу россиян сомневаться не приходится. Зомбированное население и землю готово есть ради любимого Путина. Сокращение расходов на образование грозит только наименее преданным идеям Кремля преподавателям. Народу от образования только хуже – голова начинает болеть, если много думать. Да и медицина не так уже важна. Все там, за поребреком, любят подорожник к ранам прикладывать и кротовуху пить от всех болезней.

Конечно, перенаправление доходов на войну означает, что агрессор сможет поддерживать закупку иностранного вооружения, а также, пусть и выборочно, но оплачивать мобилизованным зарплаты. В тоже время, это означает, что нынешних финансов России уже не хватает. Дальше – больше. Такие меры еще сильнее разрушают российскую экономику, которая, очевидно, со временем пострадает еще сильнее, чем украинская, а вот восстановить ее будет куда сложнее, чем нашу. В общем, Путин делает все, чтобы после его “ухода” Россия перестала существовать.