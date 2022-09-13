Россия начала создавать супертюрьмы

В Калужской области РФ объявили о создании супертюрьмы площадью 100 Га. На территории будут размещаться колонии строгого, общего режимов, а также колония-поселение, рабочие цеха, уголки с юристами, магазин и, возможно, суды. В кластере смогут содержать до 3 тыс. заключенных.

Россия буквально создает отдельные города для преступников. Однако учитывая, что там преступником может оказаться каждый, а в тюрьмах уже находится не один десяток политических заключенных, то актуальность таких супертюрем будет велика.

Неужели россиян устраивает то, что происходит? Вместо того, чтобы выделять деньги на социальные нужды, Кремль ужесточает законы до абсурда и с каждым днем увеличивает число заключенных так, что не хватает места в тюрьмах.

Ранее объявленные проекты по привлечению преступников к изготовлению “импортозамещенной” мебели, очевидно, были восприняты властями с энтузиазмом, и теперь они хотят сделать половину населения страны, которое в ближайший год окажется за чертой нищеты, бесплатной рабочей силой за решеткой. Как это не парадоксально но в условиях, когда нечем питаться и нет работы, оказаться в супертюрьме для россиян окажется не самым худшим из возможных вариантов.