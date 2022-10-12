Россия начала продавать металлы с убытком

14:29 09 октября Киев, Украина

Безвыходную ситуацию в России прекрасно понимают в Азии, куда Кремль стал активно перенаправлять свой экспорт. Но, так называемые “друзья” Путина, в том числе Китай, торгует с Россией на собственных условиях.

Ассоциация «Русская сталь», на долю которой приходится 90% производимой в РФ стали и проката и 98% чугуна, вынуждена поставлять продукцию на экспорт в убыток, о чем рассказал источник в одной из компаний отрасли. В последние месяцы были прецеденты “отрицательной рентабельности” на экспортных направлениях. Причем по отдельным контрактам этот показатель доходил до минус 49%.

Остается лишь наблюдать за тем, как Россия превращается в сырьевой придаток Китай и других стран Азии. При этом, те самые “друзья” не поддерживают начатую Путиным войну. Они никак не помогают своему “другу” и даже вредят своей позицией на мировой арене. На что рассчитывал бункерный дед не понятно, ведь даже самому ленивому обывателю, не потребляющему кремлевскую пропаганду, было понятно, что Китай не станет играть в благородство, а некоторые эксперты даже предвещали аннексию части российских территорий, граничащих с КНР. Вместо нормальных, цивилизованных отношений, Путин выбрал разруху, нищету и рабство, как для своего народа, так, по всей видимости, теперь и для себя.