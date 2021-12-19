Россия начала интегрировать рынок продуктов Донбасса

Предприятия так называемых «ДНР» и «ЛНР» теперь могут оптово продавать свои товары на российском рынке. Однако 8 лет войны провели эти предприятия через не один кризис, который значительно их прорядил. В связи с этим, товары из оккупированных территорий стали попросту не конкурентно способными по сравнению с российской продукцией. И дело не в качестве, а в цене, которую донецкие и луганские производители вынуждены были поднять, чтобы “выжить”.

Позволив зайти на российский рынок товарам из оккупированных областей, Путин начал интеграцию экономик так называемых «ДНР» и «ЛНР» с российской. При этом, он продолжает обвинять Киев в экономической блоке этих областей, напоминая, что “Украина не хочет признавать отделившихся братьев”.

Это часть гибридной атаки Кремля, дополнительный способ оказать давление на Киев. Несмотря на очевидное вранье, со стороны российских властей, в подконтрольных РФ оккупированных частях Донецкой и Луганской областей верят тому, что вещают пропагандисты Кремля.

Украинским властям следует разработать эффективные способы борьбы против главного оружия России – пропаганды. Блокировка сигнала со стороны агрессоры, создание собственной пропагандистской машины, обнародование правдивой информации, своевременная разведка и контрразведка. Все это должно остановить российские нарративы и защитить сознания украинцев от шлака федеральных СМИ.