Россия может развернуть “крымский сценарий” в Беларуси

13:41 05 Август Киев, Украина

Если на выборах победит Лукашенко, Россия активизирует операцию по радикализации протестов в Беларуси, воспользуется ситуацией хаоса, как ширмой и захватит страну по "крымскому сценарию".
 
Так считает аналитики Вера Перовская.

Во время обращения к народу президент Беларуси Александр Лукашенко сказал: «Россия боится потерять Беларусь», и тут он прав.
«После 9 августа ситуация в Беларуси может пойти по крымскому сценарию. Россия выведет белорусов на митинги и тем временем, пока они будут протестовать, захватит страну», – заявляет аналитик.
В этом контексте она напоминает слова главы партии ЛДПР Владимира Жириновского, который заявил о риске военного мятежа в Беларусе и возможного переворота с целью свержения Лукашенко в случае его победы на выборах.
фото: Жириновский о Беларуси и России
Сомнения у автора вызывает тот факт, что, «пока Кремль наблюдает за тем, что происходит в Беларуси, Россия «закипает». Речь идет о кризисе, который коснулся россиян, и протестах, которые охватили Дальний восток РФ.
 
Кризис в России нарастает как снежный ком. В частности, стало известно, что каждый пятый ребёнок в РФ находится за чертой бедности — и это по официальным данным за 2018 года. Стоит ли говорить о том, что в реальности ситуация ещё хуже.
«Кремлю остаётся или забыть об СССР 2.0, или затянуть пояса на шее россиян. Владимир Путин, скорее, выберет второе, но не сломает ли он зубы о Беларусь. В частности, Минск заявил об учениях войск ПВО И ВВС накануне выборов, а Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока», – отмечает Перовская.