Россия может развернуть “крымский сценарий” в Беларуси

13:41 05 Август Киев, Украина

Если на выборах победит Лукашенко, Россия активизирует операцию по радикализации протестов в Беларуси, воспользуется ситуацией хаоса, как ширмой и захватит страну по "крымскому сценарию".

Так считает аналитики Вера Перовская.



Во время обращения к народу президент Беларуси Александр Лукашенко сказал: «Россия боится потерять Беларусь», и тут он прав.

«После 9 августа ситуация в Беларуси может пойти по крымскому сценарию. Россия выведет белорусов на митинги и тем временем, пока они будут протестовать, захватит страну», – заявляет аналитик.

В этом контексте она напоминает слова главы партии ЛДПР Владимира Жириновского, который заявил о риске военного мятежа в Беларусе и возможного переворота с целью свержения Лукашенко в случае его победы на выборах.

Сомнения у автора вызывает тот факт, что, «пока Кремль наблюдает за тем, что происходит в Беларуси, Россия «закипает». Речь идет о кризисе, который коснулся россиян, и протестах, которые охватили Дальний восток РФ.

Кризис в России нарастает как снежный ком. В частности, стало известно, что каждый пятый ребёнок в РФ находится за чертой бедности — и это по официальным данным за 2018 года. Стоит ли говорить о том, что в реальности ситуация ещё хуже.