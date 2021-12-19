Россия может развернуть “крымский сценарий” в Беларуси

Если на выборах победит Лукашенко, Россия активизирует операцию по радикализации протестов в Беларуси, воспользуется ситуацией хаоса, как ширмой и захватит страну по "крымскому сценарию".
Так считает аналитики Вера Перовская.
Во время обращения к народу президент Беларуси Александр Лукашенко сказал: «Россия боится потерять Беларусь», и тут он прав.
В этом контексте она напоминает слова главы партии ЛДПР Владимира Жириновского, который заявил о риске военного мятежа в Беларусе и возможного переворота с целью свержения Лукашенко в случае его победы на выборах.
Сомнения у автора вызывает тот факт, что, «пока Кремль наблюдает за тем, что происходит в Беларуси, Россия «закипает». Речь идет о кризисе, который коснулся россиян, и протестах, которые охватили Дальний восток РФ.
Кризис в России нарастает как снежный ком. В частности, стало известно, что каждый пятый ребёнок в РФ находится за чертой бедности — и это по официальным данным за 2018 года. Стоит ли говорить о том, что в реальности ситуация ещё хуже.
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