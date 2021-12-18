Россия может напасть сразу с трех сторон

Страны НАТО поделились информацией о том, что их разведка владеет данными, которые указывают на неофициальную мобилизацию сразу нескольких десятков тысяч резервистов, что является наиболее масштабной мобилизацией постсоветской России.

Кроме того, разведка стран НАТО сообщила: “Данные содержат сценарий, по которому войска могут попасть на материковую Украину из Крыма, через российскую границу и через Белоруссию. При этом около сотни батальонных тактических групп — потенциально около 100 тыс. человек — будут командированы в ходе того, что разведчики описали как “операцию в условиях неоднородной местности и морозов для покрытия обширной территории и подготовки к потенциально длительной оккупации””.

Если разведданные стран НАТО действительно верны, то нападение России уничтожит экономику РФ и полностью заблокирует работу уже достроенного «Северного потока-2». В этом случае семилетние опровержения Кремля, что “Россия не является участников конфликта на Донбассе” станут официальной ложью, вскроют истинную личину Путина, его министров и обрекут страну прозвищем агрессора для всего мира. Санкционный и экономический удар по России окажется настолько сильным, что, вероятно, больше половины граждан государства перейдут за грань нищеты, что может спровоцировать серию митингов на всей территории РФ. Также, Путин обречет на смерть десятки тысяч российских солдат. Такие жертвы Кремля несвойственны даже для президента России, поэтому есть основания полагать, что информация НАТО является тщательно продуманным ходом спецслужб РФ, для запугивания ЕС и Украины.