17:53 17 сентября Киев, Украина

На Кубе разоблачили целую сеть по торговле людьми, которая занималась отправкой “добровольцев” на войну с Украиной на стороне России. Журналисты выяснили, что многие из кубинцев были отправлены не по доброй воле.

Между тем, двое граждан Кубы, которым исполнилось всего 19 лет, рассказали, что отправились на заработки в Россию, где им было предложено выполнять строительные работы на оккупированных территориях. После прибытия, у кубинцев отняли паспорта и заставили воевать.

Очевидно, что люди, из какой страны родом они бы не были, не хотят воевать, за исключением изначально подготовленных кадров, которые ранее проходили военную службу. В тоже время, в Украину приезжают добровольцы со всего мира по собственной воле и встают на защиту нашей страны, так как понимают кто жертва, а кто агрессор. Россия же использует любые уговоры и обман, чтобы принуждать воевать на своей стороне, после чего, использует людей как пушечное мясо. Так как агрессор использовал всех своих “добровольцев”, а Путин так и не намерен прекращать войну, Кремль ищет убийц за границей.