Россия и Китай стремятся уничтожить США

18:54 09 Октябрь Киев, Украина

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Билл Эванина заявил, что Российская Федерация стремится к уничтожению США, но более серьезную угрозу для Америки представляет Китай.

Россия не может уничтожить нас. Если только она не применит ядерную бомбу, Россия не сможет уничтожить нашу страну... Китай в качестве экзистенциальной угрозы имеет куда больше стрел в колчане. У них гораздо больше возможностей, гибкости. У обеих стран есть такие намерения, но я бы сказал, что Китай раз в шесть-восемь эффективнее и опаснее, чем Россия. С точки зрения контрразведки", – подчеркнул руководитель спецслужбы.

Он также обвинил президента России Владимира Путина в разжигании расовых и политических противоречий в США.

"Я бы сказал, что Путин добился своего в плане разжигания противоречий в Америке. Нынешняя ситуация, наше недоверие к избирательному процессу… тут явно не обошлось без усилий российского правительства", – считает Эванина.

Он заявил, что Россия, Китай и Иран пытаются помешать США получить вакцину от коронавируса.

"Я бы сказал, что те же три страны – Китай, Россия и Иран – пытаются помешать нам получить вакцину. Китай и Иран активно участвуют в конкурентной борьбе за производство вакцины. Россия публично заявила, что у нее вакцина уже есть", – напомнил глава американской контрразведки.

Он добавил, что США справятся с этой проблемой.