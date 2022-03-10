Россия и Армения хотят довести ситуацию в Карабахе до гуманитарного апогея

17:17 15 Октябрь Киев, Украина

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что Москва и Ереван создали некий тандем, чтобы довести военное противостояние в Нагорном Карабахе до гуманитарного апогея.

“Когда речь заходит о любых переговорах, одной из сторон которой является Россия, я всегда повторяю: любая договоренность с Россией не стоит даже той бумаги, на которой она изложена. Когда было заключено гуманитарное перемирие я думал, что Армения воспользуется затишьем дабы провести ротацию войск и пополнить или обновить потенциал группировки. Но Ереван не воспользовался даже этим и довольно быстро нарушил режим тишины”, – заявил Коваленко.

Эксперт считает, что Россия знала о подготовке Армении к ударам по населенным пунктам Азербайджана

“В атаке по Азербайджанским городам Арменией я вижу минимум две цели. Первая – это провокация, вынудить Азербайджан нанести ответный удар по территории Армении, и таким образом Ереван обвинит Баку в прямой агрессии по своей территории. Это в свою очередь позволит Армении с ещё большим рвением просить помощи у международного сообщества. В принципе, на днях мы могли видеть именно такую ситуацию, когда были уничтожены армянские ОТРК (оперативно-тактические ракетные комплексы). Второй момент это, на мой взгляд, банальный шантаж, сравнимый больше с террористическим актом. Мы будем атаковать ваши города, до тех пор пока ваша армия будет наступать”, – заявил он.

Эксперт видит как минимум три сценария завершения нынешней конфронтации.