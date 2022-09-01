Россия готовится к обороне Крыма

Чтобы не говорили пропагандисты о “безопасной ситуации” в Крыму, местные коллаборанты вроде Аксенова и Константинова вывезли свои семьи вместе с любовницами и друзьями. Более того, представители спецслужб, после того как частично продали недвижимость, также убрались с полуострова.

В тоже время, российская армия продолжает накачивать Крым оружием. В Таганроге были замечены эшелоны с гаубицами, танками и БТРами, очевидно, готовящиеся к отправке на полуостров. При этом, оккупанты переместили оставшиеся единицы авиации с крымских аэродромов, так как опасаются за их сохранность.

Все это говорит о том, что Россия готовиться к битве за Крым. Что характерно, агрессор стягивает часть войск с нынешней линии фронта на полуостров, что противоречит наступательной логике. Оккупанты переходят к обороне даже вдали от боевых действий. Они уже понимают, что захватить новые земли не удастся и хотят сохранить то, что имеют сейчас. В тоже время, подготовка к обороне Крыма предполагает скорую сдачу всей Херсонской области и подход ВСУ к Джанкою или на расстояние выстрела ствольной артиллерии по военным объектам агрессора на территории полуострова.