Россия готовит захват Беларуси

Территория Беларуси представляет ценность для Кремля, не с точки зрения земель, а как плацдарм, для осуществления стратегических и геополитических целей. Россия воспользуется протестными настроениями и осуществит захват власти, остался только одни вопрос, каким из способов.

«Сегодня мы слышим от ряда комментаторов на Западе, что якобы вторжение в Беларусь не в интересах Путина, но стоит напомнить, что именно это мы уже слышали и перед оккупацией Крыма, и перед началом войны на Востоке Украины, и перед Сирией. Если взглянуть на стратегические документы РФ и их политику в последние как минимум десять лет, мы поймем, что путинский режим не может позволить себе потерять контроль над Беларусью. Подобные революции для Кремля – инструмент установления собственного контроля над необходимой зоной влияния и именно так Путин воспринимает происходящее в Беларуси сегодня.

Установление полного контроля над Беларусью – одна из целей Кремля, но гораздо более важными являются стратегические задачи, которые Россия намерена выполнить через установление такого контроля. В первую очередь это защита от мифической угрозы со стороны НАТО. Кроме того им нужна территория Беларуси для получения доступа к Калининграду. Поэтому сегодня уже не стоит вопрос о том, будет ли вторжение, вопрос только в том, в какой форме и когда оно произойдет.

Путин может избрать формат прямого военного вмешательства или же известный сценарий «зеленых человечков» без опознавательных знаков с последующей возможностью отрицать свое присутствие в Беларуси. Лично я не думаю, что это первый вариант, ведь очевидно, что в Беларуси нет сепаратистских тенденций и происходящие процессы направлены сугубо против Лукашенко и его режима. Лукашенко уже потерял контроль над ситуацией, но его возможное приглашение россиян «помочь» будет означать конец белорусского суверенитета, который, каким бы ни был Лукашенко, все еще важен для него. Многое будет зависеть от сигналов Запада для Кремля. В зависимости от них Путин изберет модель поведения», – считает бывший руководитель эстонской разведки.