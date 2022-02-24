Россия готовит новую провокацию “под чужим флагом”

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что с химкомбината «Титан» в Армянске, АР Крым, эвакуируют ночную смену сотрудников. “Видимо – отмечает Кулеба – Кремль собирается организовать очередную инсценировку, чтобы оправдать дальнейшую агрессию против Украины”.

Химкомбинат «Титан» в Крыму долгое время находился в аварийном состоянии. СМИ неоднократно писали, что за время российской оккупации завод пришел в не годность и грозит экологической катастрофой всему полуострову.

В случае, если российские оккупанты все же задумали совершить на нем “теракт”, то это может привести к очень печальным последствиям. Загрязнение окружающей среды хлором, тяжелыми металлами и другими токсичными элементами на долгие годы превратить местность в непригодную для жизни среду.

Разве такого хотели мирные жители, поддерживающие Путина? Готовы ли они лишиться своего дома, чтобы “дед” обзавелся еще одним фальшивым предлогом для наступления? Сколько еще времени должно пройти, сколько людей должно погибнуть, домов уничтожиться, чтобы человечество наконец осознало всю абсурдность того факта, что Путин находиться у власти более 20 лет? Никакой страх не оправдывает бездействие тех, кто покорно находиться в его ярме.