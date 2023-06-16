Россия готова бомбить сама себя

21:37 04 июня Киев, Украина

На шоу фриков, где роль ведущего отдали говорящей голове Соловьеву, один из завсегдатаев депутат Госдумы РФ Гурулев, по совместительству генерал-лейтенат запаса и просто борец с пустым стаканом, заявил о необходимости бить по Шебекино: “Сегодня надо точечно врага душить и долбить. По окрестностям Шебекино, думаю, там авиация разберется, в том числе, планирующими бомбами”. К слову, как только в информационном пространстве все чаще стал всплывать этот населенный пункт, гости на передаче соловьиного помета даже не могли его правильно выговорить. То есть, им вообще все равно, о чем идет речь, лишь бы обвинять во всем Украину, НАТО и “наносить удары ядерным оружием”, желательно помощнее.

И можно было бы подумать, что это очередные бредни сумасшедших на госканале, к которым даже z-публика относится не более как к клоунам. В тоже время повестка на передачах говорящей головы Соловьева, отображает подготовку россиян к новой реальности. То есть, перед тем как Путин объявил мобилизацию, пропагандисты несколько месяцев изрядно мусолили эту тему, подготавливая население к возможному варианту событий. Перед тем как убежать из Херсона, соловьиный помет со своими гостями начали за несколько недель говорить, что, мол, “нам и Крым не нужен для победы”, “если мы оставим Херсон, то на ход СВО это никак не повлияет” и т.д. Вот и после ударов беспилотниками по Москве, роспропаганда не стала кричать о “мести «Посейдонов», которые потопят Великобританию и «Сарматов», которые оставят от Украины радиоактивный пепел”. Вместо этого они стали в спешке объяснять россиянам, что это теперь их новая реальность, так как никто в РФ к такому повороту событий не был готов.

По всей видимости, Гурулев объявил о варианте событий, который сейчас рассматривается в Минобороны агрессора – начать бомбить собственные города, чтобы ликвидировать вражеские ДРГ. К слову, это подтверждает тот факт, что обстрел собственных позиций, это излюбленная тактика Кремля, чтобы после обвинить в этом противника. Так было с взрывами домов в Волгодонске и Подмосковье в 99-м, для оправдания вторжения в Чечню, так было на Донбассе, так, периодически происходит и сейчас. В частности, поэтому оккупанты заявляют, что “Украина бомбит сама себя”, хотя для нас даже слышать это дико. То есть, имея на вооружении такую тактику, после попадания по гражданской инфраструктуре, они начинают обвинять ВСУ в ударах по жилым домам и россияне в это верят, так как для России это норма.

Но теперь Гурулев фактически предупреждает жителей приграничных районов Белгородской области, что российская авиация вскоре может начать бить по их поселкам авиабомбами. Впрочем, для жителей белгородской области это не новость, ведь во время вылазки РДК, агрессор просто-напросто решил накрыть артиллерией один из поселков, в котором укрылись россияне из освободительного движения. Имея такие исходные данные, можно предположить, что если в Москве появится несколько ДРГ, то “змея укусит себя за хвост” и начнет применять тяжелое вооружение, тем самым ровняя столицу с землей.