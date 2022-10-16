Россия до сих пор не выбралась из “средневековья”

20:05 14 октября Киев, Украина

Методы, которые использует Россия для ведения внутренней и внешней политики остаются на уровне стран конца XVIII – начала XIX веков. В то время считалось нормальным начать войну и захватить вражеские территории. Однако теперь характер войн изменился.

Ни для кого не станет открытием, что все большие страны имеют амбиции к расширению. США, Китай, Европейский Союз, Индия, Бразилия – все они ведут войны постоянно. В тоже время, это культурные, экономические, медийные “конфликты”. Продвигая, к примеру, свою культуру, люди из других стран с удовольствием смотрят американские фильмы, слушают их музыку, копируют стиль одежды. В дальнейшем, это приводит к желанию переехать жить в США. Для этого, человек должен доказать, что он полезен для Америки, поэтому, он либо обучается, либо предлагает идею открытия бизнеса, тем самым вливая в бюджет дополнительные финансовые потоки. Китай, в свою очередь, увеличивает свой ВВП до такого состояния, что у него получается большой профицит экономики. Излишки Пекин вливает в экономики других стран, выкупает, таким образом, предприятия, разрабатывает месторождения природных ископаемых, инвестирует в международные проекты и т.д. Европейский Союз предлагает свою демократию, бюрократию и финансовую поддержку. Взамен требует конкретные реформы, чтобы все члены соответствовали единому уставу.

Все они имеют амбиции к расширению своего влияния в мире, но действуют мирным путем. Их “войны” ведутся на высшем политическом уровне, рядовые граждане не погибают, а в условиях конкуренции происходит развитие. Россия же, заявляя о своей “уникальности и величии”, таковой не является. Это государственное образование – реликт, который давно должен был остаться в учебниках истории. Выбрав путь коррупции, страна не захотела стать на путь развития. Импортируя практически все, что можно импортировать, Россия отправляет на экспорт лишь сырье, которое, к слову, не может добывать, без импортируемого оборудования. Поэтому не удивительно, что Кремль рассматривает войны прошлого и позапрошлого веков, как основной способ экспансии новых территорий.

Именно по этой причине, РФ должна быть уничтожена. Это империя, которой позволили выжить и теперь она не только грозит уничтожить весь мир, копируя поведения диктаторов прошлого, но и тормозит развитие всего человечества, вынуждая решать, казалось бы, давно решенные проблемы по ликвидации сумасшедших диктаторов.