Россия денонсирует очередной мирный договор

03:50 13 ноября Киев, Украина

Договор об обычных вооруженных силах в Европе или ДОВСЕ был подписан в 1999 году, однако ратифицировали его только Москва, Киев, Минск и Астана. В первую очередь, его создание и ратификация должны были укрепить мир, возродившийся в Европе после распада СССР и окончания Холодной войны. Участники ДОВСЕ обязались ограничить число танков, бронемашин, артиллерии, боевых вертолетов и самолетов. С развалом главного агрессора в пределах Европы это, по сути, было не нужно. Перспективы демократии и открытой экономики сулили для бывших врагов немыслимые перспективы развития.

Но для Путина империя, мнимое величие, и “сферы влияния” оказались важнее. Совковый мозг просто не позволил упустить “халяву” во время так называемой приватизации. А после того, как все в РФ было “распилено”, бороться с коррупцией было невыносимо, ведь это сулило перспективы потери все наворованного и главное власти. А с тем уровнем коррупции, что есть в России, невозможно построить высокотехнологичное и развитое общество, тем самым, став конкурентом на международном рынке. Поэтому маразматичные мысли о “величие” не оставили Путину выбора, кроме как стать агрессором, чтобы “с Россией все считались и все ее боялись”. Как ни странно, но после распада СССР, когда в РФ случилось два экономических кризиса, со страной продолжали считаться и помогать оправиться от потрясений.

Так или иначе, но выход Путина из ДОВСЕ — это попытка очередной раз напугать Европу. Хотя чем пугать – не понятно. Россия и без того не соблюдала прописанные в Договоре ограничения, пряча технику от комиссий. Напала на соседнюю страну. Периодически шантажирует ядерным ударом, да так часто, что эта риторика давно всем надоела и никто в нее не верит. Денонсация ДОВСЕ скорее подтверждает прогнозы экспертов насчет будущего России – пока у власти остаются Путинисты, страна останется очагом агрессии и токсичности, население которой будет рождаться и умирать только ради смерти на поле боя.