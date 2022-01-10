Россия блокирует поставки энергетических ресурсов в Украину

Несмотря на то, что Россия уже сократила поставки природного газа в Украину, в том числе и транзит, в Кремле приняли решение о блокировке поставок угля из Казахстана.

Руководство республики никогда не признавало аннексию Крыма, а также не поддерживало агрессию России. Поэтому Украина без труда смогла договориться о поставках угля из Казахстана. Речь идет о 660 тыс. тонн черного золота в отопительный сезон. Все нормы соблюдены, подписаны контракты и улажены юридические вопросы. Тем не менее, Россия не только проводит диверсионную, по своей сути, операцию блокируя передвижение иностранного угля через свою территорию, тем самым не лишая Украину стратегического ресурса, но и привносит большие экономические убытки своему союзнику Казахстану.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заметил: “Есть заключенный контракт «Центрэнерго» на 660 тыс. тонн казахского угля в течение отопительного зимнего периода. Но опять же, к сожалению, из-за соответствующих действий Российской Федерации происходит блокирование транзита угля по российской территории. Пока мы и «Центрэнерго» не видим других возможностей на сегодня этот уголь физически получить”. В тоже время, поставка угля осуществляется морским путем.

Действия Кремля безрассудны и веют отчаяньем. Отрезая Украину от казахстанского угля, Россия не лишит нашу страну энергетического топлива. Есть другие государства, имеющие более выгодные географические положения, которые могут доставить топливо Киеву. То есть, наша страна не останется без тепла в отопительный период. В тоже время Россия показывает, что она является гарантом опасности и нестабильности для всей Европы. Это страна антипод здравомыслию и общечеловеческим интересам безопасности. За блокировкой поставок угля из Казахстана должны последовать соответствующие действия Европейского союза. Такие действия нельзя оставлять без внимания.