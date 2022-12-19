Россия – страна-террорист совершающая геноцид

21:28 18 декабря Киев, Украина

Документ, принятый комитетом по международным отношениям Сената США, осуждает Россию “за совершение актов геноцида против народа Украины” и призывает США и союзников продолжать поддерживать правительство Украины, а также предлагает президенту Джо Байдену ввести санкции в рамках “акта Магнитского” против людей, причастных к геноциду. “Акт Магнитского” - закон, предполагающий запрет на въезд в Соединенные Штаты и блокировку активов в американских банках для людей, причастных, по мнению американских властей, к нарушению прав человека.

Такое решение должно было быть принято уже давно. За все время своего существования Московия неоднократно пыталась уничтожить украинцев как нацию, так как наш народ никогда не желал нести ярмо имперцев. В современной России ничего не поменялось. Путин уже открыто говорит, что его армия наносит удары по гражданским и считает это нормальным и правильным.

Рашизм – смесь нацизма и русизма – является опасным явлением для всего человечества, так как в России к другим национальностям относятся с призрением и возвышают россиян над другими народами. То есть, если бы, к примеру, Путин решил напасть на страны Балтии, то, точно также как сейчас в Украине, оккупанты уничтожали бы литовцев, латышей и эстонцев как нацию. Очень важно, чтобы весь цивилизованный мир присоединился к решению американцев и начал сбор материалов по факту совершения геноцида агрессором против украинцев, чтобы в будущем более ни один народ на планете Земля не столкнулся с подобным проявлением агрессии.