Россия – страна предателей

В первом полугодии 2022 года в Роскомнадзор поступило 144 835 доносов. Более 63 тыс. заявлений касались материалов о войне с Украиной. Более 125 тыс. заявлений были поданы в электронном виде, 20 тыс. были оформлены в письменном формате, в устном - 101 заявление.

Наиболее поразительными являются доносы, составленные на ближайших членов своих семей – мужа, жену, брата, сестру, родителей. Россияне, зомбированные пропагандой, буквально считают своим священным долгом сдать любого, кто выражает недовольство действиями Путина и правящей партии. В страну возвращается сталинизм и аналог ГУЛАГа, в виде “импортазамещения” основанного на труде заключенных.