Известная рашистка Елена Мизулина, член Совета Федерации, в одной из своих речей заявила следующее: “Говорят, что депутаты только все запрещают, но это совершенно ложное представление. Запрет - это как раз есть то, где человек свободен, потому что он говорит: это нельзя, а все остальное - как хочешь. Что такое право? Это и есть самая большая несвобода. Я вам могу сказать, что чем больше прав у нас будет, тем менее мы свободны, потому что право, в отличие от запрета, это когда ты должен действовать, и только таким образом, как написано в законе. То есть ты должен заполнить бумажки, их куда-то отнести, сходить в суд - то есть это целая гамма действий, в результате - ты несвободен. Чтобы какой-то результат получить, тебе нужно очень много сделать. Поэтому не надо к этому стремиться, к регулированию только правами. Поэтому чем больше прав, тем больше несвободы”.

В своем высказывании, Мизулина в точности повторила один из трех постулатов правящей партии Океании – “Свобода – это рабство”. Еще двумя являются: “Война – это мир”, “Незнание - сила”. На протяжении многих лет общество агрессора милитаризировали и высмеивали умных людей, у которых было свое мнение. К слову, в Белоруссии уже запретили произведение «1984», интересно, почему?

Кремль, будто, черпает инструменты по управлению населением из этой книги, параллельно копируя речи и цитаты фашистов. Режим Путина вобрал в себя все мировое зло и перенес вымышленную страну из романа-антиутопии в реальность.