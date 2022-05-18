Россия – бензоколонка, а Украина, что, дровяник?

Экологов как известно бывших не бывает, вот и моя совесть не позволяет промолчать об итогах арбитражного суда в Лугано, который был инициирован Европейским союзом в 2019 году по поводу запрета на экспорт леса-кругляка. Суд от 11 декабря вынес очень витиеватое решение, которое не позволяет однозначно сказать, кто выиграл с юридической точки зрения. Вот и право Украины вводить мораторий было подтверждено, но подвели формулировки. Оказалось, что просто ввести запрет на экспорт древесины мало, необходимо правильно обосновать это решение.

Тогда, в 2015 году команда П.Порошенко давила на то, что запрет вводится для получения преференций национальным лесозаготовительным компаниям, об это и споткнулись… Оказалось, что в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, это совсем не аргумент. Был шанс запретить грабительские поставки древесины в Европу ссылаясь на старую добрую экологию, но от экологов по привычке отмахнулись, за что и поплатились. Рекомендация арбитража «улучшить соблюдение законодательства в лесной сфере и способствовать законной и экологически сбалансированной торговле лесом» выглядит как не очень старательно завуалированная издевка.

Замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка угрозу исчезновения Карпатских лесов признает, и рваческий спрос со стороны европейских государств на украинскую древесину отмечает, а предложить вразумительные пути прекращения разграбления страны не может. По его словам, Украина должна «в сотрудничестве с ЕС откорректировать запрет от 2015 года». Для чего все эти коррекции не понятно, поскольку по итогам 2018 года Украина была признана лидером в поставках нелегальной древесины в Евросоюз несмотря на существующие запреты. Все эти годы кругляк уходил в Европу под видом чего угодно, даже дров, которые не брезговали покупать европейские компании по сходной цене.

Сегодня пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины заявила об обнаружении очередной «лесной проплешины» в Житомирской области размером в более чем 6 миллионов гривен. Глава инспекции Андрей Малеваный бодро заявляет, что лица виновные уплатят все убытки, причиненные государству, а также понесут ответственность по 246-й статье, предусматривающей, смешной по сравнению с нанесенным ущербом (и полученной наживой), штраф в 25 тысяч гривен или лишение свободы на срок до трех лет. Ложкой дегтя является фраза: «личности злоумышленников не установлены».

Хотя какая разница, доказанных фактов незаконных вырубок пруд пруди. Лесхозы Киевской области, например, причинили ущерб в 87 млн гривен, на Волыни в 17 млн гривен, доказано, что в Закарпатье преступники действовали не один год, продавая ценную буковую древесину в Швецию. Схема везде одна и та же: лицензия от лесхоза на санитарную рубку здоровых деревьев. О том куда уходили гектары карпатского леса и куда сбывалась готовая продукция я писала в статье «Скупка краденого и другие европейские ценности», об одной из мошеннических схем вырубки древесины есть статья с говорящим названием «Лесные пожары, или «сажать» нужно не деревья».

Проблема вырубки леса даже сама по себе очень серьезная, ведь нарушается вся экосиситема. Пересыхают реки и лиманы, пустеют колодцы, исчезают редкие виды животных. Некоторые лесные угодья уже не восстановятся, даже при условии принятия всех необходимых мер, но я хочу посмотреть на проблему с другой стороны. Получается, что даже имея право самостоятельно регулировать рынок древесины, наша страна все равно теряет миллионы гривен на незаконной продаже, а Европа умело спекулирует украинскими евростремлениями и мягонько стучит по столу подписанными нашими правителями договорами.