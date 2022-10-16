Российскую армию оденут в ватники

12:48 16 октября Киев, Украина

“Не очень хорошая сейчас форма, материал дышащий должен быть, а не эта, которая в стекло превращается на морозе. Впереди зима, раньше в ватниках воевали, они и то удобнее”, - заявил депутат от «Единой России» Андрей Колесник.

В тоже время, весь мир ушел от использования ватников, шуб, бушлатов после двух мировых войн. В цивилизованных странах давно используются комфортная теплая одежда, которая не дает замерзнуть бойцам в холодное время и не сковывает их движения.

Очевидно, что проблема заключается не в “дышащих материалах”, а в отсутствии альтернатив. Известно, что поддерживающие контакты с Россией страны отказались продавать комплекты униформы для российской армии. А 1,5 млн комплектов формы “исчезли” со складов агрессора.

Немаловажно и то, что те самые ватники давно не производятся в РФ в промышленных масштабах. Они сохранили свою актуальность в российских глубинках, однако их количество не позволяет одеть всех мобилизованных на фронт. Поэтому, ватники будут доставаться из самых “дальних” запасов, изъеденные мышами, заплесневелые, порванные. “Вторая армия мира”- во всей красе.