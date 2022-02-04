Российское дезинформационное видео для вторжения в Украину

Из конфиденциальных источников стало известно, что по распоряжению Кремля, российские дезинформаторы должны были создать фейковое видео, которое позволило бы оправдать вторжение в Украину, через Донбасс.

Информация об этом была опубликована в «The New York Time» и «Washington Post». По данным издателей, на видео должны были присутствовать тела людей, последствия взрыва, подделанная украинская техника, беспилотник Bayraktar и пострадавшие русскоязычные жители, которые рассказывали бы о произошедшем и винили бы украинских военных в теракте. Такой материал должен был послужить предлогом для введения войск РФ в Украину “для защиты русскоязычного населения”.

Несмотря на то, что зарубежные издания не предоставляют прямых доказательств в целях безопасности своих источников, план Кремля более чем реален. Независимые СМИ уже публиковали длинный список сепаратистов Донбасса, в котором были перечислены свыше 50 пунктов информационных атак против Украины. А недавно обнаруженное большого количества поврежденных контейнеров с аммиаком в Горловке лишь подтверждает вышесказанное.

Благодаря разведчикам и публикациям СМИ, российские провокации подобного характера удается предотвратить, так как рассекречивание и всеобщее внимание к еще несовершенным действиям, делают невозможным реализацию дезинформационной атаки. В дальнейшем, с большой долей вероятности, Россия предпримет еще не одну попытку спровоцировать конфликт в Украине. Мир должен быть готов к этому и понимать, что украинские вооруженные силы не пойдут на эскалацию конфликта на своей земле, так как это прямо противоречит их безопасности.