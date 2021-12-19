Российский сезон охоты на адвокатов открыт

25 октября, так называемый, Крымский гарнизонный военный суд, в котором проходила апелляция красногвардейской группы Хизб ут-Тахрир, запрещенной в России, родственники и близкие пришли в суд к осужденным, однако внутрь их не пустили. Родственники остались под зданием и их начали задерживать, якобы за то, что они нарушают режим. Эдем Семедляев начал защищать права граждан. Пока он разговаривал с людьми, одного из них начали уводить сотрудники полиции. Семедляев заявил, что будет фиксировать правонарушение и запишет разговоры на диктофон. Сотрудник по борьбе с экстремизмом потребовал от него прекратить запись, а после, хотя Семедляев не успел ничего снять, его отвели в отдельную комнату и приказали раздеться догола, чтобы проверить наличие на теле татуировок экстремистского характера. Адвокат отказался раздеваться, за что на него и составили два протокола: за отказ прекратить съемку и за отказ раздеться.

Эдема Семедляева отправили в изолятор временного содержания на сутки, а протоколы отправили на доработку в связи с многочисленными ошибками в содержании. После доработки, протоколы приняли в суде и приговорили правозащитника к 12 суткам ареста и 4 тыс. рублей штрафа.

Адвокаты в Крыму еще не привыкли к законодательной власти России, которая после оккупации начала ломать своду, оставленную Украиной. Арест и штраф Семедляева это предупреждение всем адвокатам – будете препятствовать незаконным действиям “властей” окажетесь за решеткой. Если россияне привыкли к тому, что их права, по факту, не существуют, когда за дело берется правительство, то украинцы в Крыму еще пытаются бороться. Однако Кремль использует репрессивные методы в управлении народом, перенявший практику СССР.