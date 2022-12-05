Российский IT-сектор стал “независимым”

21:48 04 декабря Киев, Украина

В любой цивилизованной стране, событие, что произошло в России, восприняли бы как крах. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что иностранные IT-компании покинули рынок России. По его словам, таким образом, страна получила “цифровую независимости”.

Такое положение вещей отражает весь смысл слова – “импортозамещение”. Необходимо подчеркнуть, что абсолютно вся вычислительная техника в мире работает на операционных системах Запада. И если, к примеру, Китай, гипотетически, оказался бы в подобной ситуации, то, вероятно, IT-специалисты смогли бы найти выход из ситуации, так как китайцы давно работают над созданием собственного аналога интернета. Но, не факт, что у них бы это получилось.

В случае с Россией – иначе, как фиаско, это не назвать. Пока что, западные IT-гиганты, прямо, либо косвенно, дают работу практически всем компаниям Восточной Европы. Уход их с рынка РФ будет означать, что местные фирмы вынуждены будут, или мигрировать в другие страны, чтобы продолжить сотрудничество на мировом рынке, или начинать с нуля создавать так называемый “рунет”. “С нуля” означает, начало построения, чуть ли не всех операционных систем, на которых будут функционировать приложения, рабочие программы, антивирусы, правительственные сайты и все остальное. Этот путь на Западе начинали, буквально, после создания первого компьютера.

Тем временем, одна половина IT-специалистов из РФ мобилизована, другая – давно покинула страну. Те, что до сих пор остаются в России, недостаточно квалифицированы для развития и поддержания “суверенитета”, ведь IT-специалист оставшийся в РФ – глупец.