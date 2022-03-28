Российский профессор Шаблинский борется с беззаконием в судах РФ

О том, с какими нарушениями российских законов пришлось столкнуться ему лично, рассказал профессор НИУ ВШЭ Илья Шаблинский.

В конце мая 2020 года доктора юридических наук, бывшего члена СПЧ (!) Илью Шаблинского задержали во время одиночного пикета у здания ГУ МВД Москвы. Суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей, признав виновным в нарушении правил проведения акции (ч.5 ст.20.2 КоАП). После того как приговор устоял в апелляции,

Шаблинский решил оспорить в Конституционном Суде положения закона о митингах, позволяющие штрафовать участников одиночных пикетов.

"Одиночный пикет - одно из самых простых и безобидных прав, но уничтожают и его. Я знал, что на [одиночных] пикетах хватают всех подряд, и что это неправомерная практика. Против нее я и хочу протестовать.

Я намерен оспаривать седьмую статью закона о митингах. В ней говорится о том, что могут проводиться несколько [одиночных] пикетов, но должно быть соблюдено определенное расстояние, не менее 50 метров между участниками. Из этой нормы следует, что одновременное пикетирование несколькими людьми допустимо, но из этой же нормы следует, что суды могут признавать некоторые акции коллективными действиями, а не одиночными пикетами.

Верховный Суд пошел по этому пути, и судебная практика складывается таким образом, что одиночные пикеты становятся практически невозможны: за двое суток до меня проводился пикет в поддержку Воронцова. Тем не менее судья посчитал, что мы с Азаром (Азар пикетировал здание ГУВД Москвы за два дня до Шаблинского) проводили коллективный пикет. Это бред, это выхолащивание самой сути права.

На изменение этой статьи рассчитывать нельзя: Конституционный Суд ее уже рассматривал. Я могу рассчитывать только на отказное определение, в котором Конституционный Суд все-таки выскажет определенную позицию о том, что нельзя признавать коллективным пикетом [действие] одного человека, если других пикетчиков рядом нет, и что нельзя к коллективным действиям относить одиночные пикеты, которые происходили один за другим через определенный промежуток времени.

Вот так каждый день люди в нашей стране сталкиваются с несправедливостью со стороны властей."