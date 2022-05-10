Российский оккупант, солдат или офицер, задумайся, за что тебе предстоит погибнуть или стать калекой в Украине

Это не инсинуации, не эпатаж. Это простой и правильный анализ официальных заявлений российской власти.

Как это не глупо звучит, но высшее руководство россии действительно рассчитывало за пару-тройку недель захватить Украину или пол-Украины, в том числе с захватом столицы. Особенно это глупо выглядит учитывая то, что кремль и путин пытались всего двумястами тысячами солдат захватить сразу 6 мегаполисов на линии фронта в полторы тысячи километров, в противостоянии опытной армии обороны в 250.000 людей. Это действительно звучит ужасно, абсурдно, глупо, дебильно, маразматически. Об этом свидетельствуют многочисленные армейские документы российской армии захваченные вооруженными силами Украины.

Разумеется, ТАКУЮ ЧУШЬ ВЫПОЛНИТЬ НЕ УДАЛОСЬ!

Что дальше? Вы же не думаете, что путин, который загнал под лавку 140 миллионное население россии, признает свои старческие глупости и ошибки?

Дальше путину нужно показать и доказать, что он прав, что он не дурак, что он не маразматик...

Нет ничего другого более важного! Всё остальное вторично и третично!

Вы же не думаете, что вдруг, ни с того, ни с сего, больше 100 самых цивилизованных стран стали "фашистами" и "нацистами", поддерживают фашизм и нацизм, и только россия борется с "фашизмом"? Вам телеканалы путина не загадили голову такой трухой?

Вот именно для этого вы и ваши товарищи должны гибнуть и становиться калеками против современнейших вооружений НАТО.

Для того чтобы путин в очередной раз, после многочисленных систематических неизбежных поражений и неудач, попытался кому-то что-то там доказать невменяемое.

После кровавого бегства из-под Киева, из-под Чернигова, Сум,... после топтательного на месте "наступления-окружения" на Донбассе после многочисленных безрезультатных попыток закидывания российскими трупами укаинской армии, после калечения на многие десятилетия российской экономики, отбрасывания её в прошлое тысячелетие, ... он хочет доказать всем, какой он мудрый умный и успешный, как "всё идёт по плану"!

Да, крепись, ты должен сдохнуть или стать калекой ради этого! Ради очередной безнадёжной попытки путина самооправдаться. путин не дурак вообще, но он - очень узкий специалист. Он специалист в запугивании, обмане, шантаже в обеспечении собственной бункерной безопасности. Такой себе талантливый хороший "начальник тюрьмы". Во всём остальном он слишком безграмотный и глупый, - в экономике, в политике, в стратегии. И ему уже очень поздно учиться. И он за 20 лет не смог научиться.

В политике, экономике и стратегии он опустил авторитет россии до бросового мусорного нерукопожатного уровня. Сделал её олицетворением зла, злобности, преступности, патологической жадности, умственной и технологической недоразвитости.

Конечно ему приходится выдумывать сумасшедшенькие "оправдания", что якобы, он развязал кровавую мародерскую войну потому, что кто-то там якобы "хотел напасть". Маленькая безъядерна Украина на огромную ядерную россию, ... хотела напасть. На таком уровне сумасшествия, вам придумают много всяких "объяснений" и "оправданий". Если вы готовы есть такую информационную ... ерунду-чушь.

Сейчас кровавая война между православными народами ведётся исключительно для этого! Даже в случаеноль-вероятного военного "успеха", россия ничего уже не получит кроме нищеты, политической, экономической изоляции, разбитых в руины украинских городов с гуманитарной катастрофой, ненависти и презрения народов мира. Все это для попыток старого дурака попытаться кому-то что-то "доказать". Что он еще "дееспособен", "вменяем", что якобы "успешен", якобы "все по плану". Особенно "по плану" они забыли все деньги, которые копили 10 лет в американских банках под арест-заморозку за агрессивную войну.

Другого никакого смысла в этом трагическом сумасшедшем кровопролитии и взаимном обнищании нет.

Ты должен сдохнуть за это! Просто за то, что путин боится и не может признаться, что он хотел что-то там,... и у него ничего не вышло, ... не вышло пять раз подряд! Ты должен сдохнуть за то, что десятки тысяч российских военнослужащих под руководством путина уже сдохли, ... якобы не зря, а "по плану", ... потому что так было "задумано". При этом, ты же догадываешься, за что погибают украинские солдаты, воюющие против тебя оккупанта? Как думаешь, за что? За нацизм? За фашизм? Или за священную защиту своей Родины? За своих женщин, стариков, и детей? Что там у тебя насчёт этого в присяги сказано? Думаешь путин с тобой "попадёт в рай"? В вечную память кровожадных бессмысленных мародеров и клептоманов?