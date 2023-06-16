19:35 03 июня Киев, Украина

Депутат Госдумы Алексей Диденко призвал уничтожить украинскую идентичность. Причём сам он родился в Украине: “Не должно быть ни государства этого, ни языка. Никакого украинского языка быть не должно, это язык врага, нельзя его изучать, его не должно быть в принципе”.

После таких слов, Диденко никто не оштрафовал, никто не посадил в тюрьму, хотя это явное разжигание межнациональной ненависти и преследуется по закону в РФ. Точно также как и, к сожалению известное, существо Красовского так никто и не наказал за призыв к жестокому уничтожению украинских детей. То есть в России это и является официальной догмой Кремля. И дело тут не только в Украине. Учитывая, что недофюрер Путин начал против Украины войну и теперь ожидает когда ВСУ “со дня на день” начнут забирать российские территории, типа Белгородской, Курской, Брянской областей, то понятно, что главный фокус сосредоточен на нас. Но ведь к народам Европы у россиян такое же отношение. Только озвучить публично они его не могут.

Нацизм в России не просто есть. Сейчас крайняя форма национализма в этом государстве проникла на высший уровень и приспокойно распространяется среди населения, постепенно делая это нормой.