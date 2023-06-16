Российский финансовый сектор продолжают блокировать на Западе

14:19 27 мая Киев, Украина

Два больших банка Чехии – «Creditas» и «UniCreditBank» - подтвердили, что закрывают счета россиянам и белорусам. И хотя причин они не назвали, очевидно, что вопрос касается использования банков для обхода санкций.

После того, как счета путинских олигархов были заморожены на Западе, диктатор лишился доступа к своим деньгам. Кроме того, проблемой стали выводы наворованных денег в России. То есть, акция направлена не на простых россиян, как могла бы преподнести такую новость пропаганда Кремля. Это сделано для того, чтобы путинский режим не использовал внесанкционное имя россиянина, для ввода или вывода денег с Западных банков.

Кроме того, Россия до сих пор находит желающих заработать “кровавых денег” в Европе. Покупая лояльность политиков, госслужащих, вербуя шпионов и т.д., агрессору необходимо переводить безналичные деньги в страны ЕС. Однако блокировка кипрских банков, находящихся в оффшорной зоне, а теперь и повторение чешских коллег еще больше усложняет деструктивную работу агрессора за границей. Если ты убиваешь людей по национальному признаку, будь готов стать мировым изгоем и расплачиваться всю оставшуюся жизнь.