Российский диктатор путин - сатана

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона. Данилов подчеркнул, что после 24 февраля украинское общество требует справедливости.

–Наше общество после 24 февраля требует справедливости. Если вы прячете принадлежность к Московскому патриархату, к связям с людьми, которые молятся на территории России за то, чтобы нас убивали российские солдаты, более того, благословляют на убийство, то как вы можете тогда вообще смотреть в глаза (украинцам, — Ред.)? – сказал секретарь СНБО.

Данилова удивило обращение наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Павла к Зеленскому с просьбой не забирать в УПЦ МП храмы на территории лавры, которые она арендует.

– Вы к совести своей сначала обратитесь. Зачем вы скрываете свое название? Это несправедливо, люди должны знать, куда они ходят. Не имеете отношения к РФ, так официально откреститесь, скажите, что Путин – Сатана. Сатана – тот, кто еще там у них ходит, Кирилл. Назовите вещи своими именами, и тогда будет по справедливости, – добавил он.

Россия уже давно вбивает в головы своей "ваты" разные фейки о "злых украинцах", московская пропаганда начала демонизацию Украины и на шего народа не с началом полномасштабного вторжения российского оккупанта на нашу землю, а задолго до того.

Российские пропагандисты создают образ украинцев и самой Украины как врагов-демонов.

Таким образом объясняя собственному народу и армии, зачем они должны воевать с другим народом.

Да, есть и будет всегда, ведь это заложено на уровне сознания, и когда это необходимо, те,

кто хотят настроить нас против кого-либо, прибегают к формированию образов в массовом сознании. Демонизация Украины российской пропагандой началась активно еще с конца 2013 года.

Тогда российское правительство целенаправленно инструментами пропаганды, демонизацией украинцев

стравливает против нас собственное население и население восточной Украины. Все это делается для

эскалации насилия и разжигания войны.

И эту войну разжигает колективный путин-сатана. Используя при этом своих мелких бесов в рясах которые служат в УПЦ мп.

Ранее стало известно, что Минкульт не будет рекомендовать Лаврскому заповеднику продлевать соглашение с УПЦ МП по аренде Успенского собора и Трапезной церкви в Верхней лавре.